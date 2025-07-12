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أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال مستقبل الجناح البرازيلي رودريجو جويس مع نادي ريال مدريد محل جدل وتكهنات، في ظل تضارب الأنباء حول إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

غموض يحيط بمستقبل رودريجو مع ريال مدريد وسط تكهنات إعلامية

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية إدارة ريال مدريد عقد اجتماع مع ممثلي اللاعب قريبًا لبحث مستقبله مع الفريق.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن:

"حسب معلوماتنا، لم يُبدِ أي مسؤول في ريال مدريد، سواء على المستوى الإداري أو الفني، رغبته في فتح باب الرحيل أمام رودريجو، رغم دخولنا شهر يوليو".

وأوضحت الصحيفة أن رودريجو لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى صيف 2028، ويُبدي رغبة صريحة في الاستمرار بقميص الميرينجي ومواصلة مسيرته الناجحة داخل "سانتياغو برنابيو".

وأضافت:

"حتى الآن، لا توجد أي اجتماعات مرتقبة بين إدارة النادي وممثلي اللاعب، على عكس ما رُوّج في بعض وسائل الإعلام".

ورغم هذه التأكيدات، تزايدت التساؤلات في أوساط جماهير ريال مدريد بعد الأداء المحدود للاعب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يحظَ بدقائق لعب منتظمة.

وشارك رودريجو أساسيًا في أولى مباريات الفريق أمام الهلال، ولعب 65 دقيقة وصنع هدفًا، لكنه ظهر كبديل فقط أمام سالزبورغ (23 دقيقة) ودورتموند (4 دقائق)، في حين لم يُشارك مطلقًا ضد باتشوكا ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن:

"في حال كانت هناك نية مستقبلية للتخلي عن رودريجو، فإن الاستراتيجية الحالية بعدم إشراكه قد تؤثر سلبًا على قيمته السوقية، وتُعقد أي صفقة بيع محتملة لاحقًا".