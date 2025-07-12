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أحمد جودة - القاهرة - أشاد قائد تشيلسي، ريس جيمس، بزميليه إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، واصفًا إياهما بأنهما "قلب الفريق النابض"، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، غدًا الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

قائد تشيلسي: إنزو وكايسيدو قلب الفريق النابض.. وجاهزون لمواجهة باريس

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جيمس:

"إنزو وكايسيدو من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. إنهما مذهلان، وسيُظهران ذلك للجميع في النهائي."

وأضاف القائد الإنجليزي:

"إنزو تطوّر كثيرًا منذ انضمامه إلى الفريق. هو ليس فقط لاعبًا رائعًا، بل شخصية مميزة أيضًا. أصبح عنصرًا محوريًا في تشيلسي، وكذلك مويسيس، كلاهما سيؤدي دورًا كبيرًا غدًا."

وحول المباراة النهائية التي ينتظرها عشاق كرة القدم، قال جيمس:

"نحن ندرك أن باريس سان جيرمان فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة، لكن لدينا أيضًا فريق مذهل، وسنُفاجئ الكثيرين بأدائنا."

وتابع بثقة:

"لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ بداية الموسم. المواجهة ستكون بين فريقين شابين وطموحين، على أحد أكبر المسارح العالمية، وأنا واثق أننا سنكون ندًا حقيقيًا لهم."