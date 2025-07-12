نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يتحدى باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية: "نحن الأفضل.. ولسنا ريال مدريد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم الإنجليزي ليفي كولويل، مدافع نادي تشيلسي، أجواء الترقب قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بتصريحات قوية تحدّى خلالها الفريق الباريسي، مؤكدًا أن "البلوز" جاهزون للقب.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع النادي الرسمي مساء اليوم السبت، قال كولويل بثقة: "نحن مستعدون لخوض نهائي كأس العالم للأندية، ونطمح بقوة لتحقيق اللقب أمام باريس سان جيرمان".

"نحترمهم.. لكننا لسنا ريال مدريد"

وأثنى كولويل على قوة الفريق الفرنسي، لكنه لم يُخفِ ثقته في قدرة تشيلسي على التفوق، مضيفًا: "باريس سان جيرمان فريق جيد، وقد شاهدنا مباراتهم أمام ريال مدريد، لكننا نؤمن بأنفسنا، ولدينا ما يؤهلنا لحسم النهائي لصالحنا".

وفي لهجة تحدٍ واضحة، تابع اللاعب الشاب تصريحاته قائلًا: "نحن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميلان، نحن تشيلسي، وسنقدم كل ما نملك للفوز. نحترم المنافس، لكننا نرى أنفسنا الأفضل، ولا نخشى أحدًا".

ويخوض تشيلسي المواجهة النهائية بحثًا عن لقبه الثاني في كأس العالم للأندية، بعد أن توّج بالبطولة لأول مرة في عام 2021. وتُعد هذه التصريحات بمثابة رسالة نارية تؤكد عزم الفريق اللندني على حسم اللقب وفرض هيمنته عالميًا، في مواجهة أحد أقوى أندية أوروبا.