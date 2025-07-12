نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدينة إسبانية تعلن انسحابها من ملف استضافة كأس العالم 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مدينة مالاجا الإسبانية، مساء اليوم السبت، انسحابها بشكل رسمي من ملف المدن المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2030، وذلك بعد فترة من المداولات والمناقشات المتعلقة بالبنية التحتية والجاهزية اللوجستية للحدث العالمي المنتظر.

مدينة مالاجا خارج سباق الاستضافة رغم الطموحات

وجاء هذا الإعلان عبر تصريحات مباشرة من فرانسيسكو دي لاتوري، عمدة مدينة مالاجا، الذي أكد أن المدينة قررت التخلي عن مساعيها للانضمام إلى قائمة المدن المستضيفة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على تقييم شامل للقدرات الفنية والعملية للمدينة، ومدى تطابقها مع المتطلبات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يُذكر أن بطولة كأس العالم 2030 ستُقام بشكل مشترك في ثلاث دول، هي إسبانيا والبرتغال والمغرب، في نسخة استثنائية تُعد الأولى من نوعها من حيث التعاون بين قارتي أوروبا وإفريقيا، وتُجسّد توجه "فيفا" نحو دعم ملفّات الاستضافة المتعددة.