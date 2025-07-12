نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي أن باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في العالم، لكنه أوضح أن مواجهة الفريق الفرنسي لا تبدو أكثر صعوبة من مواجهة أي فريق آخر.

يستعد تشيلسي بقيادة ماريسكا لمواجهة باريس سان جيرمان، الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وتفوق باريس سان جيرمان على معظم منافسيه في الأشهر الأخيرة بنتائج كاسحة، ليجمع بين دوري أبطال أوروبا وثلاثية محلية في فرنسا.



وقال مدرب تشيلسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): سنرى ما سوف يحدث، بالتأكيد إنهم أفضل فريق في العالم، لكن كل مباراة لها قصة مختلفة.

وأضاف: اتفق أنهم أفضل فريق في أوروبا والعالم، واثبتوا ذلك في فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

وأشار المدرب الإيطالي: إنهم مرجع لكل من يحب كرة القدم، وليس لي فقط، وأنا معجب بهم للغاية، وأستمتع بمشاهدة مبارياتهم، ولكننا سنبذل أقصى جهد، وسنحاول أن نكون مختلفين.

وأتبع: ما يقلقني قبل مواجهة باريس سان جيرمان هو ما يقلقني قبل أي مباراة، وطريقة استعدادي لهذه المباراة لن تختلف عن المباراة الماضية أمام فلومينينسي.

وزاد ماريسكا: الأمور لن تتغير كثيرا، وسنحاول إيجاد طريقة لإيذائهم فنيا، وكذلك منعهم من إلحاق الضرر بنا.

وختم: نحن سعداء وفخورون للغاية بتواجدنا هنا، لأننا وصلنا إلى أمريكا قبل شهر وسط 32 فريقا، نحن محظوظون بالوصول للنهائي، وفخورون بذلك، وأشعر أننا مستعدون لهذا النهائي.