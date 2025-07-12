نجم الزمالك الشاب على أعتاب الانتقال إلى الدوري التونسي.. مفاوضات مع الأفريقي واقتراب من الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، عن اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن القلعة البيضاء، باتجاه الدوري التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نجم الزمالك الشاب على أعتاب الانتقال إلى الدوري التونسي

وأوضح المصدر أن نادي الأفريقي التونسي دخل في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب الشاب أحمد الجفالي، الذي يُعد من المواهب الواعدة في صفوف "الفارس الأبيض".

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تمانع فكرة رحيل الجفالي على سبيل الإعارة، بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه، في ظل عدم حصوله على دقائق كافية مع الفريق الأول هذا الموسم.

ويبلغ الجفالي من العمر 21 عامًا، وشارك خلال الموسم المنقضي في 3 مباريات فقط مع الزمالك، بإجمالي 38 دقيقة لعب، ما دفع الإدارة إلى دراسة العروض المقدمة له، خاصة بعد تلقيه عرضًا جادًا من فريقه السابق الاتحاد المنستيري التونسي قبل أن يتقدم الأفريقي بعرض رسمي أكثر وضوحًا.

وكان اللاعب قد انضم إلى الزمالك قادمًا من الاتحاد المنستيري في وقت سابق، إلا أن مشاركته ظلت محدودة، وسط منافسة قوية داخل قائمة الفريق الأول.

وتنتظر جماهير الزمالك حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد الصفقة تطورات سريعة، خاصة مع رغبة اللاعب في الحصول على فرصة لعب منتظمة تساعده على التطور واستعادة الثقة.