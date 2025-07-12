الأهلي يرد على عرض الأخدود لضم إمام عاشور.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي المصري موقفها النهائي بشأن العروض المقدمة لضم لاعب وسط الفريق الدولي إمام عاشور، بعدما رفضت عرضًا رسميًا من نادي الأخدود السعودي بلغت قيمته 5 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يرد على عرض الأخدود لضم إمام عاشور

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن إدارة الأهلي أغلقت تمامًا ملف رحيل اللاعب في الوقت الراهن، نظرًا لأهميته داخل تشكيل الفريق الأول، واعتباره من الركائز الأساسية التي يُبنى عليها مشروع الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو أبدى تمسكًا شديدًا ببقاء إمام عاشور، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا قبل تعرضه لإصابة قوية في الكتف، خلال مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان نادي الأخدود قد تقدم بعرض رسمي للأهلي خلال الساعات القليلة الماضية للحصول على خدمات عاشور، إلا أن الرد جاء حاسمًا بالرفض، في ظل سعي الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتفادي التفريط في العناصر المؤثرة، تحضيرًا للموسم الجديد محليًا وقاريًا.

يُذكر أن إمام عاشور يُعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية حاليًا، ويتمتع بثقة كبيرة من الجماهير والجهاز الفني على حد سواء، ما يجعل استمراره مع الفريق هدفًا استراتيجيًا في المرحلة المقبلة.