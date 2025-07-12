نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا بعقد يمتد حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم السبت، عن عودة المدرب المخضرم ستيفانو بيولي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل 2025–2026، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الفني وبناء مشروع طويل الأمد للنادي البنفسجي.

ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا بعقد يمتد حتى 2028

وأكد النادي في بيان رسمي نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التوقيع مع المدرب الإيطالي بعقد يمتد لثلاث سنوات، ليستمر بموجبه بيولي على رأس الجهاز الفني حتى صيف عام 2028.

وتُعد هذه العودة الثانية لبيولي إلى أروقة فيورنتينا، حيث سبق له الإشراف على تدريب الفريق خلال الفترة من 2017 حتى 2019، قبل أن يرحل ليواصل مسيرته مع أندية أخرى، أبرزها ميلان والنصر السعودي.

وكان المدرب الإيطالي قد أنهى تجربته الأخيرة مع نادي النصر السعودي مع ختام الموسم الماضي، ليُصبح بعدها متاحًا للتفاوض، قبل أن يقرر العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي فيورنتينا إلى استعادة مكانته بين الكبار في "الكالتشيو"، مع الاعتماد على خبرات بيولي الفنية وقدرته على بناء فريق تنافسي قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.