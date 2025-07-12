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أحمد جودة - القاهرة -

أكد يواكيم لوف، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، أنه تلقى عدة عروض من أندية واتحادات وطنية بشأن إمكانية عودته للتدريب.

يواكيم لوف يؤكد تلقيه عروضا لقيادة أندية ومنتخبات

قال لوف على هامش حضوره لحفل في مدينة ملاهي (أوروبا بارك) في روست، بالقرب من فرايبورج "لقد تلقيت خلال الأسبوعين الماضيين عددا من الاستفسارات والعروض بشأن اهتمامي أو رغبتي في التفاوض".

وأضاف أنه يدرس حاليا هذا الأمر وتفاصيله، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة ستكون عقد اجتماعات مع مسؤولين للتأكد بشأن ما إذا كانت الأمور ستسير على ما يُرام.

وقاد لوف /65 عاما/ منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، ولكنه يبقى متفرغا منذ رحيله عن المنتخب الألماني في 2021.

وعمل يواكيم لوف مدربا لمنتخب ألمانيا لمدة 15 عاما.