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أحمد جودة - القاهرة -

حفز لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لاعبيه من أجل تتويج موسمهم الرائع بالفوز بلقب كأس العالم للأندية، غدا الأحد.

إنريكي يطالب لاعبي باريس سان جيرمان باختتام الموسم بلقب كأس العالم للأندية

وقدم الفريق الفرنسي أداء مميزا على مدار موسم 2024 / 2025، ويقترب من تحقيق خماسية استثنائية بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب محلية.

ويقف تشيلسي الإنجليزي حاجزا أمام باريس لتحقيق هذا الإنجاز عندما يلتقي الفريقان في نيويورك، غدا الأحد.

حقق باريس سان جيرمان نجاحه دون الاعتماد على الأسماء الرنانة، وتخلى النادي عن سياسته القديمة باستقطاب النجوم، وركز على القوة الجماعية للفريق.

وقال إنريكي: "هناك 11 نجما في هذا الفريق، لا نريد نجما واحدا فقط، بل 13 أو 14 أو 15 نجما، لقد خططنا أن يكون الفريق كله نجوم".

وأضاف المدرب الإسباني: "سنلعب المباراة الأخيرة من الموسم بأجواء إيجابية للغاية، وإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، سيكون أمرا مهما".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "كان أداء الفريق رائعا، اللاعبون كانوا مميزين طوال الموسم، لقد صنعنا التاريخ ونريد الاستمرار".

وأضاف مدرب برشلونة وإسبانيا السابق "لم أكن نجما سواء كلاعب أو مدرب، بل أستمتع بعملي، لأنه يسمح لي بإسعاد الكثيرين".

وتابع: "كنت أقدم عملا جيدا أيضا في أوقات أخرى تعرضت خلالها للكثير من الانتقادات، لا مشكلة لي في ذلك، لأنني أكون أكثر حماسا وسط الانتقادات أكثر من أوقات الإشادة".

وقال: "ربما سيكون هذا الموسم هو الأفضل لي كمدرب، ولكن نحتاج أولا للفوز في مباراة الأحد، لنكمل مشوارنا".

وانتقل لويس إنريكي للإشادة بمنافسه تشيلسي، قائلا "إنهم فريق مميز وفي تحسن مستمر، وحققوا لقب دوري المؤتمر، وأنا معجب كثيرا بمدربهم إنزو ماريسكا، وأسلوب لعبه".

واختتم تصريحاته قائلا: "لن تكون مباراة سهلة، سنحاول بذل أقصى جهد لدينا، لننهي هذا الموسم الاستثنائي.