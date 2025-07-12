نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل فينيسيوس.. عرض سعودي ضخم يُربك مستقبل النجم البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة نادي ريال مدريد بدأت فعليًا في التفكير بفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2025، في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما ذكرته مصادر قريبة من النادي الملكي، فإن مستقبل فينيسيوس لم يُحسم بعد، رغم الحديث المتداول في الصحافة الإسبانية عن اقتراب اللاعب من تمديد عقده مع ريال مدريد. لكن في المقابل، فإن العرض السعودي الضخم، الذي تبلغ قيمته مليار يورو على مدار 5 سنوات من حيث الراتب، بات يُغري اللاعب ويُعيد ترتيب حساباته بشأن البقاء في "سانتياغو برنابيو".

ريال مدريد لا يُمانع البيع حال وصول عرض ضخم

وبحسب موقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إدارة ريال مدريد لن تمانع رحيل النجم البرازيلي في حال وصول عرض بقيمة 150 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يُعد كافيًا لإقناع النادي بالتخلي عن أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى وجود عرض رسمي بقيمة 300 مليون يورو من أحد أندية الدوري السعودي، إلا أن الصفقة لم تشهد تطورًا ملموسًا في حينها.

تراجع الأداء في مونديال الأندية يُعيد علامات الاستفهام

يأتي ذلك في أعقاب الأداء الباهت الذي قدّمه فينيسيوس جونيور خلال مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض 6 مباريات لم يسجّل خلالها سوى هدف وحيد في شباك ريد بول سالزبورغ النمساوي، بينما غاب عن التسجيل في المواجهات الكبرى أمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، ما أثار انتقادات لاذعة حول مستواه في المحافل الحاسمة.