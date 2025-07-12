نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ميسي في العودة إلى برشلونة مهددة بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحافية أن برشلونة الإسباني يعتزم تكريم نجمه التاريخي ليونيل ميسي، على هامش حفل افتتاح ملعبه الجديد "سبوتيفاي كامب نو" في صيف عام 2026، لكن الأرجنتيني لم يتلق طلبًا رسميًا من إدارة النادي بذلك.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن إدارة برشلونة أبلغت عددًا من وسائل الإعلام برغبتها في دعوة ميسي، وأشارت إلى أن النية موجودة من الطرفين، غير أن مصادر الصحيفة أوضحت أن اللاعب لم يتم التواصل معه حتى الآن بشأن هذا التكريم، وهو ما يجعل المشروع مهددًا بالاكتمال.

وأضاف التقرير أنه رغم تأكيد رغبة برشلونة في إصلاح العلاقة مع نجمه السابق بسبب عدم تجاوزه الطريقة المؤلمة التي غادر بها في 2021، إلا أن "تفصيلة صغيرة" ما تزال غائبة، تتمثل في الحصول على موافقة ميسي الذي لم يتحدث معه أي مسؤول رسمي بشأن الحضور أو المشاركة في الحفل.

وأتبعت الصحيفة: حضور ميسي لن يكون سهلًا، في ظل عدم رغبته في التحدث مع رئيس النادي جوان لابورتا، إذ لم تجرِ أية محادثة بينهما منذ لحظة الوداع التي بكى فيها اللاعب، وأيضا بعد فشل عودته إلى "كامب نو" لاحقًا عقب محاولات أجراها النادي.

وكان لابورتا يرغب في حضور ميسي احتفالات الذكرى 125 لتأسيس النادي، إلا أن اللاعب لم يتلقَ دعوة رسمية، وشارك فقط عبر مقابلة مسجلة وفيديو عُرض أثناء الحفل، في وقت لا يخفي فيه ميسي ارتباطه العاطفي العميق ببرشلونة، مشددًا في أكثر من مناسبة على أن مشكلته ليست مع النادي، بل مع إدارته الحالية.