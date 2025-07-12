نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانشو يقترب من يوفنتوس.. اتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد والمفاوضات في مراحلها الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية بريطانية اقتراب النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح نادي مانشستر يونايتد، من الانضمام رسميًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة قد تُعيد للاعب توهّجه من جديد بعد فترة غير مستقرة مع الشياطين الحمر.

سانشو يقترب من يوفنتوس بعد اتفاق مع مانشستر يونايتد

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فقد توصل النادي الإيطالي لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد يقضي بانتقال سانشو مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، في خطوة يراها المراقبون بمثابة فرصة لإنعاش مسيرة اللاعب مع أحد أكبر الأندية في الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس بدأت بالفعل في إجراء مفاوضات مباشرة مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لحسم البنود الشخصية وإتمام التوقيع الرسمي، حيث تسعى إدارة "السيدة العجوز" لإنهاء كافة التفاصيل قبل دخول الفريق في المرحلة الحاسمة من التحضيرات للموسم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن سانشو كان قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى صفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث استعاد جزءًا من مستواه المعروف، وساهم في مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، ما أعاد تسليط الضوء عليه من أندية أوروبية كبرى.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب، وسط توقعات بأن يكون سانشو أحد أبرز صفقات يوفنتوس هذا الصيف في ظل سعيه لتعزيز الجبهة الهجومية.