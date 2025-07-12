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أحمد جودة - القاهرة -

يسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، غدا الأحد، بمواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي بنيويورك.

هل يفاجئ تشيلسي باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية؟

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء في تقرير لها على بعض النقاط المثيرة للجدل قبل نهائي مونديال الأندية.

المباراة

سيبقى نهائي مونديال الأندية مثيرا، لا سيما لمشاركة باريس سان جيرمان.

ومن المرجح دائما أن تتفوق الفرق الأوروبية في المراحل الأخيرة من هذه البطولة، ونجح الفريق الباريسي في العبور للنهائي بعدما كان الأبرز تحت قيادة مدربه لويس إنريكي طوال الموسم الماضي.

ورغم أن الفريق الفرنسي ليس بنفس قوة ريال مدريد على مستوى نسب المشاهدة، يشعر منظمو البطولة بالسعادة لمشاركته، بينما فجر تشيلسي مفاجأة بوصوله للنهائي، واستفاد من قرعة سهلة نسبيا، ولكن مستوى الفريق تحسن تدريجيا في مشواره البطولة، ويضم بين صفوفه لاعبين بإمكانهم تحقيق مفاجأة.

ماذا يبقى على المحك؟

وبذل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيسه جياني إنفانتينو قصارى جهدهما لتعزيز مكانة هذه البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

لن يكتفي الفريق الفائز غدا الأحد بالصعود لمنصة التتويج فقط، بل سيمنح أيضا شارة ذهبية سيرتديها على قمصانه على مدار السنوات الأربع القادمة.

وبخلاف ذلك، فإن هناك جائزة مالية ضخمة للفائز تزيد عن 90 مليون جنيه إسترليني (4ر121 مليون دولار)، وهي أحد العوامل التي تفسر اهتمام الأندية الكبيرة بهذه البطولة.

وقد ضمن باريس سان جيرمان وتشيلسي، طرفا المباراة النهائية، بالفعل أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني.

حدث استعراضي

واجهت كأس العالم للأندية، التي ستُقام الآن كل أربع سنوات، موجة شديدة من الانتقادات، لكن مسؤولي "فيفا" لديهم إصرار كبير على إنجاح البطولة.

ويتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحويل المباراة النهائية إلى مناسبةً استعراضيةً حقيقية بعرض جماهيري يحضره عدد من النجوم مثلما يحدث في "سوبر بول"، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب المباراة "ميتلايف" الذي يتسع إلى 500ر82 متفرج.

وسيكون الحدث أكثر إثارة أيضا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الطقس

وشهدت بطولة مونديال الأندية في الولايات المتحدة جدلا واسعا بسبب أمور عديدة مثل جودة الملاعب وضعف الحضور الجماهيري وموعد انطلاق المباريات والطقس الحار.

ومن المرجح أن يكون عامل الطقس مؤثرا غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية مع انطلاق المباراة، وهو ما يقل عن معدل درجات الحرارة أثناء عدد من المباريات السابقة في البطولة.

كأس عالم أخرى

ويهتم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإنجاح مونديال الأندية باعتبارها بروفة لكأس العالم في صيف العام المقبل.

سيقام مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة أكبر (48 منتخبا).

وتقرر أيضا إقامة المباراة النهائية على ملعب ميتلايف، وهناك آمال بأن تمر مباراة الأحد دون عواقب.