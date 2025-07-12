نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهام خطير لـ مبابي في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد الجدل ليحيط بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل جدران ريال مدريد، بعد الخسارة القاسية التي مُني بها الفريق أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهي الهزيمة التي أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول مدى انسجامه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأثارت النتيجة موجة من الانتقادات، وسط تساؤلات من وسائل الإعلام الإسبانية بشأن قدرة هذا الثنائي على التفاهم داخل أرض الملعب، خاصة أن مبابي انضم حديثًا في صفقة ضخمة كان من المفترض أن تعزز الخط الهجومي، لا أن تخلق أزمة كيمياء هجومية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فينيسيوس لا يفكر في مغادرة ريال مدريد، ويُصرّ على البقاء في النادي الذي انضم إليه عام 2018 قادمًا من فلامنغو مقابل 45 مليون يورو. إلا أن أداءه الباهت أمام باريس، ومحدودية تأثيره بجانب مبابي، أعادا الجدل حول مستقبله، وفتحا الباب من جديد أمام الشائعات حول إمكانية رحيله في المستقبل القريب.

وخلال سبعة مواسم بقميص الميرينغي، خاض فينيسيوس 322 مباراة، أحرز فيها 106 أهداف، وقدم 75 تمريرة حاسمة، وساهم في التتويج بـ12 لقبًا، من بينها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني ثلاث مرات، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ورغم تتويجه مؤخرًا بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خسر فينيسيوس سباق الكرة الذهبية لصالح رودري، نجم مانشستر سيتي، وهو ما زاد من حدة الضغوط عليه في الآونة الأخيرة.