الهلال السعودي يجدد محاولاته لضم أوسيمين بعرض ضخم يُغري نابولي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، حيث فتح من جديد باب المفاوضات مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

الهلال السعودي يجدد محاولاته لضم أوسيمين

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة "الزعيم" تقدّمت بعرض رسمي تصل قيمته إلى 75 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتماشى مع مطالب نابولي للتفريط في اللاعب، في خطوة تؤكد جدية الهلال في تدعيم خطه الهجومي استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وبحسب ذات المصادر، فإن العرض الهلالي يتضمن سداد المبلغ على دفعتين متساويتين، تبلغ قيمة كل دفعة 37.5 مليون يورو، وهو ما يُعتبر من الناحية المالية مقبولًا لإدارة النادي الإيطالي التي تدرس العرض حاليًا بعناية.

اللافت أن أوسيمين، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي جلطة سراي التركي، لا يزال ضمن أولويات النادي التركي الذي يسعى هو الآخر لضم اللاعب بشكل نهائي هذا الصيف، ما يُشعل المنافسة بين الهلال والنادي العثماني على توقيع النجم النيجيري.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، كانت قد حاولت التعاقد مع أوسيمين في وقتٍ سابق، وتحديدًا قبيل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ودّعها من دور ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، إلا أن اللاعب رفض العرض حينها.