الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى القمة المرتقبة التي ستجمع بين عملاقي أوروبا، تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس العالم للأندية، هذه المباراة لا تعد فقط صراعًا على اللقب العالمي، بل هي أيضًا مواجهة بين أسلوبين مختلفين ومجموعتين من أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي بوابة الزهراء، موعد المباراة والقنوات الناقلة وحكم المباراة المرتقبة.

حكام نهائي كأس العالم للأندية 2025.. والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي القادمة

المباراة النهائية المنتظرة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، ستضيء ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، أما بالنسبة للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة، فستبدأ المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان القادمة

لضمان وصول هذه القمة الكروية إلى أكبر عدد من الجماهير، ستُنقل أحداثها عبر عدة منصات هامة في العالم العربي وعلى الصعيد العالمي:

ستقوم شبكة قنوات MBC السعودية بنقل المباراة، وتحديدًا على قناتي MBC MASR 2 وMBC Action، هاتان القناتان متاحتان مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مجانًا عبر منصة DAZN البريطانية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لجميع مباريات البطولة.

حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

أسندت لجنة الحكام في “الفيفا” إدارة مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام تشيلسي، تحكيميًا إلى الاسترالي ذو الأصول الإيرانية، علي رضا فغاني، وسيعاونه كل من مواطنيه الأستراليين أنطون شيتينين، كحكم مساعد أول، وآشلي بيتشام، حكم مساعد ثاني، كما تقرر أن يكون الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكمًا رابعًا في مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، بينما يكون مواطنه جابرييل تشاد، حكمًا مساعدًا احتياطيًا.