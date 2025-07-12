الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق و متابعي الساحرة المستديرة في كل مكان موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي والتي تم تحديد طرفيها بعد انتهاء مباريات الدور النصف نهائي، والتي شهدت اثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة، انتهت بتأهل كلا من الفريق الإنجليزي تشيلسي، و الفرنسي باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية من البطولة للتنافس على اللقب الأبرز حول العالم، ومع اقتراب انطلاق المباراة، ننقل لكم تفاصيل الموعد والقنوات الناقلة لها.

“صدام العمالقة” موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي والقنوات الناقلة

كانت منافسات بطولة كأس العالم للأندية قد انطلقت يوم 15 يونيو الماضي من أراضي الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة نحو 32 فريق من اقوى الأندية حول العالم، ومن المقرر لها أن تختتم يوم 13 يوليو المقبل بالمباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الذي حقق انتصار ساحق على فريق ريال مدريد خلال مباراة الدور النصف نهائي برباعية نظيفة أذهلت المتابعين.

فيما نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التأهل إلى نهائي البطولة بعدما حقق فوز غالي على فريق فلومينينسي البرازيلي في نفس الدور بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، ليضرب الفريقان موعدًا مرتقبًا خلال المباراة النهائية للتنافس على التتويج بلقب بطل العالم للعام الحالي 2025.

[نهائي كأس العالم للأندية 2025 2] موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تنطلق مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين كلا من الفرنسي باريس سان جيرمان، والإنجليزي تشيلسي من أرض ملعب “ميت لايف” بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم الأحد المقبل والموافق 13 من يوليو 2025، على أن تنطلق صافرة حكم المباراة معلنا بدايتها في المواقيت التالية:

الساعة العاشرة مساءً (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة الحادية عشر مساءا (11:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

يمكنكم متابعة أحداث مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر البث المباشر من خلال شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 2، و قناة ام بي سي اكشن، والتي كشفت عن نقلها للمباراة مجانا وبدون تشفير.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الإنترنت مجانا من خلال شبكة قنوات dazn البريطانية، والتي تمتلك حقوق البث الرسمية لأحداث البطولة بجميع مبارياتها حول العالم بجودة عالية الدقة HD، و SD.