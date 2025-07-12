نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يطارد نجم ميلان.. بوليسيتش تحت المجهر وصفقة تبادلية محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحرك نادي النصر السعودي بخطى ثابتة نحو تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، في إطار سعيه لتكوين كتيبة قوية تدور حول النجم كريستيانو رونالدو، الذي جدد عقده مؤخرًا ليستمر ضمن المشروع الفني للفريق.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات رودي جاليت، فإن إدارة النصر تضع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب نادي ميلان، كأحد أبرز الأهداف لتعزيز الجناح الهجومي في الموسم المقبل.

وأشار جاليت إلى أن إدارة النصر تفكر في عرض المدافع الإسباني إيمريك لابورت ضمن صفقة تبادلية محتملة مع ميلان، من أجل تسهيل عملية ضم بوليسيتش إلى صفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن بوليسيتش يرتبط بعقد ممتد مع الروسونيري حتى صيف 2027، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو، وفقًا لمنصة "ترانسفير ماركت".

وكان اللاعب قد انتقل إلى ميلان في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي، وتمكن خلال فترة قصيرة من خوض 100 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 23 آخرين، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق الإيطالي.