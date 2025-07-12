نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة شحاتة ومعاوناة أبو المجد.. كهرباء الإسماعيلية يعلن تشكيل الجهاز الفني كاملًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو فريق كهرباء الإسماعيلية منذ قليل عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» عن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، وذلك من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية تعاقد عقب الصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع المدير الفني رضا شحاتة في منتصف شهر يونيو الماضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والطبي، وكذلك الجهاز الإداري لفريق كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

تشكيل الجهاز الفنى:

رضا شحاتة "مديرا فنيًا"

أبو المجد مصطفي "مدرب عام "

محمد ممدوح "مدرب مساعد"

وسام إسماعيل "مدرب حراس المرمى"

عبدالرحمن عبدالعزيز "معد بدني"

زياد فيصل "معد بدني"

الجهاز الإداري

سامح قناوي "مديرا إداريا"

أحمد الصغير "مديرا لشؤون اللاعبين"

إيهاب آمين "اداريا"

الجهاز الطبي:

حسام فكرى "أخصائي تأهيل"

محمد عاطف "أخصائي تاهيل"

يذكر أن فريق كهرباء الإسماعيلية صعد للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك رفقة فريق المقاولون العرب وفريق وادي دجلة.