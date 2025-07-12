نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير أحمد عبد القادر ويكشف وجهته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت"، بأن النادي الأهلي اتخذ قرارًا نهائيًا بالتخلي عن صانع ألعابه أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح عبد الجواد أن احتمالات استمرار اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء أصبحت شبه معدومة، في ظل اقتراب مسؤولي الأهلي من إنهاء صفقة بيعه لنادي سيراميكا كليوباترا مقابل 20 مليون جنيه، وذلك عقب رفض العرض المقدم من نادي الحزم السعودي بسبب ضعف المقابل المالي.

وفي السياق ذاته، أبدى مسؤولو الأهلي ترحيبهم الكامل بانتقال عبد القادر بشكل نهائي إلى أي نادٍ يبدي اهتمامًا بالتعاقد معه، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، حيث لم يُدرج ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يُذكر أن عبد القادر كان قد عاد للأهلي مؤخرًا بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري، إلا أن فرص ظهوره بقميص الأحمر في الموسم الجديد باتت مستبعدة.