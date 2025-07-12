نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يعلن تعاقده مع الدولي السويدي إيلانغا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد نيوكاسل يونايتد مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا من نوتنغهام فورست في صفقة طويلة الأمد، حسبما أكد الناديان المنتميان للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة.

لم يتم الكشف التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن نيوكاسل دفع رسومًا مبدئية قدرها 52 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ثلاثة ملايين إضافية للجناح السويدي البالغ من العمر 23 عامًا "أنا سعيد حقًا ولكن الأهم من ذلك أنني مستعد. أنا جاهز لارتداء هذا القميص الأبيض والأسود للقتال حقًا من أجل هذا الفريق وتقديم كل شيء من أجل الجماهير المتحمسة التي تعيش وتتنفس كرة القدم. لقد أمضيت عامين رائعين في نوتنغهام فورست، لقد ساعدوني حقًا في أن أصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم، لكنني سعيد حقًا بوجودي هنا الآن. لقد فاز النادي بكأس الموسم الماضي ويقوم ببناء شيء فريد من نوعه، شيء مميز أريد حقًا أن أكون جزءًا منه".

وصل اللاعب السويدي الدولي إلى نيوكاسل بعد أن لعب دورًا محوريًا في سعي فورست للتأهل الأوروبي، حيث سجل ستة أهداف وصنع 11 هدفًا في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سجل أربعة أهداف في 22 مباراة مع منتخب السويد، وسيجتمع مع مواطنه ألكسندر إيساك في سانت جيمس بارك "أنا سعيد بالترحيب بأنتوني في نيوكاسل يونايتد. لقد كان هدفًا رئيسيًا بالنسبة لنا، لذلك أنا سعيد بضمه في هذه المرحلة المبكرة من الاستعدادات للموسم الجديد. إنه موهبة مثيرة بمميزات تجعله مصدر تهديد هجومي فريد من نوعه. إن سرعته وطاقته وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف ستعزز من قوتنا وتكمل الطريقة التي نريد أن نلعب بها".