نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريمًا لـ جوتا.. ليفربول يحجب الرقم "20" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليفربول حجب القميص رقم 20 الخاص بديوغو جوتا تكريمًا لذكرى المهاجم البرتغالي الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة هذا الشهر.

وأعلن النادي يوم الجمعة: بعد التشاور مع زوجته، روت وعائلته، يمكن للنادي الإعلان عن حجب رقم الفريق تكريمًا لذكرى ديوغو في جميع المستويات، بما في ذلك فريق ليفربول للسيدات والأكاديمية.

وأشار مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي للنادي: أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يُمنح فيها مثل هذا التكريم لفرد.



وأضاف: لذلك، يمكننا القول أن هذا تكريم فريد من نوعه لشخص رائع وفريد من نوعه.

يعود ليفربول إلى الملاعب لأول مرة منذ مأساة 3 يوليو في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد يوم الأحد أمام فريق بريستون الإنجليزي في البطولة الإنجليزية.

سيتم عزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا" قبل انطلاق المباراة، وسيضع بريستون إكليلًا من الزهور أمام مشجعي الفريق الضيف.



بعد ذلك سيتم الوقوف دقيقة صمت، وستُعرض صور التكريم على شاشة الملعب الكبيرة وعلى اللوحات الإعلانية بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

توفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال، والذي تزوج من شريكته منذ فترة طويلة روت كاردوزو قبل 11 يومًا من الحادث، إلى جانب شقيقه بعد أن انحرفت سيارة لامبورغيني كانا يستقلانها عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

حضر مدرب ليفربول آرني سلوت وعدد من لاعبي الفريق الأول بقيادة القائد فيرجيل فان دايك جنازة جوتا يوم السبت الماضي.