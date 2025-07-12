نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يرد على تصريحات “جنش” ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًا اليوم الخميس 11 يوليو 2025، للرد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حارس مرماه محمود عبد الرحيم “جنش”، والتي وصفها النادي بأنها “ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة”.

وأوضح النادي في بيانه حرصه على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام الرياضي، مؤكدًا ما يلي:

1. اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع لبنود العقد واللوائح المنظمة.

2. بتاريخ 12 يناير 2025، قرر مجلس الإدارة خصم 10% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مع وقف صرف المستحقات المالية مؤقتًا لحين تحسن النتائج، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأداء الجماعي.



3. وفي 27 يناير 2025، صدر قرار جديد بخصم 25% من قيمة عقود اللاعبين، مع التنبيه بأن عدم تواجد الفريق ضمن العشرة الأوائل بنهاية الدوري سيؤدي إلى خصم 50% من العقود، وقد تم إخطار اللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بهذا القرار.

4. أشار البيان إلى أن اللاعب، رغم كونه قائدًا للفريق، كان مصدرًا دائمًا للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، مخالفًا للدور القيادي المنوط به.

5. وأوضح النادي أن الأداء المتذبذب للاعب وتصرفاته داخل الملعب أثارت العديد من علامات الاستفهام، مما انعكس سلبًا على نتائج الفريق، واعتبر ذلك إخلالًا بالأمانة المهنية والاحترافية.

6. كما انتقد النادي نشر اللاعب لصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرتديًا قميصًا أصفر اللون قبل مباراة حاسمة أمام نادي الإسماعيلي، معتبرًا ذلك تصرفًا غير رياضي ورسالة سلبية تفتقر إلى المسؤولية والانتماء.

7. واعتبر النادي أن هذه التصرفات تُعد خرقًا واضحًا لبنود العقد، خاصة الفقرات (1)، (2)، (3) من البند ثالثًا – “التزامات الطرفين”، إضافة إلى مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (11) الفقرة (13) من لائحة شؤون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن نادي مودرن سبورت لم يُقصّر في منح لاعبيه حقوقهم التعاقدية، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، وأنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب، حفاظًا على كيان النادي وحقوقه المعنوية والمادية.