نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري عن التصميمات الخاصة بمشروع تطوير النادي الاجتماعي ( فرع الضواحي 1 ) والذي سيضم العديد من الملاعب لمختلف الرياضات بالإضافة إلى العديد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات وكذلك الحدائق والمسطحات الخضراء وأيضًا المحلات التجارية والمطاعم ودور العرض السينمائي والمنشأت الفندقية والطبية والترفيهية والتعليمية.

هذا وقد أثنى كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الجهود الكبيرة التي قام بها اسلام فلية عضو لجنة تطوير المنشأت في إعداد تلك التصميمات في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، مؤكدُا أن هذا الجهد الكبير يؤكد بما يدع مجالًا للشك أن بورسعيد تمتلك الكثير من الكوادر المتميزة في شتى المجالات، مضيفًا أن إعداد تصميمات المشروع بهذه السرعة سيكون دافعًا كبيرًا لمجلس إدارة النادي للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحصول على التراخيص الخاصة بإقامة هذا المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة وثابتة تفي بجزء من متطلبات ونفقات النادي المصري.

الجدير بالذكر أن لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري كان قد تم الإعلان عن تشكيلها قبل نحو أسبوعين برئاسة كامل أبو علي وعضوية محمد الفقي أمين صندوق النادي وعماد البرشة عضو مجلس الإدارة ومحسن شتا مستشار مجلس الإدارة وايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية عبد الفتاح حافظ وإيهاب سليمان وحسام عمر وعلي جبر وإسلام فلية.

