نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد سعودي: الزمالك سيكون مختلف مع "فيريرا".. وشيكابالا من أساطير الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد أبوغانم، ناقد رياضي سعودي، أن البلجيكي يانيك فيريرا، مدير فني مميز للغاية وطريقة لعبه مرنة وقرأته للمباراة تكون جيدة ويهتم بالتفاصيل الصغيرة.

وقال أبوغانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سيكون مختلف في الموسم المقبل بقيادة مدير فني شاب لديه طموح ومن وجهة نظري سيقود الفريق الأبيض لمنصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "يانيك فيريرا لديه 3 أو 4 خطط دائما يلعب بها وأهم ما يميزه هو بأنه مرن ولا يعتمد على طريقة واحدة فقط ومن الممكن أن يغير طريقته في المباراة الوحدة ودائما يحب الضغط على الخصم بشكل هجومي".

وأوضح: "ِشيكابالا من أساطير الكرة المصرية والعربية فهو قدم كثيرا للكرة المصرية ولنادي الزمالك ويستحق التكريم بشكل يليق بتاريخه بمهرجان اعتزال عالمي".