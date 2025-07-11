نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل محمود: "عايزين مننا ايه.. سيبوا الزمالك في حاله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يسير بشكل جيد في الوقت الحالي بعد هيكلة قطاع كرة القدم.

وقال نبيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بتعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك وأتمنى من وسائل الإعلام أن يتركوا نادي الزمالك لأننا نواجه حروب وإشاعات غير مبررة في الفترة الكبيرة".

وأضاف: "الزمالك بيتنا الكبير ويشرفني العمل به في أى وقت، وأنصح حسام عبدالمجيد بالتركيز مع الفريق والتجديد لأن النادي هو الذي صنع اسمه والإحتراف سيأتي في وقته عندما يكون هناك عرض جيد يناسب النادي واللاعب".