الرياضة

ناقد مغربي: إصابة "لبحيري" صادمة"..وبنتايج سينضم للمنتخب بسبب مستواه مع الزمالك

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ناقد مغربي: إصابة "لبحيري" صادمة"..وبنتايج سينضم للمنتخب بسبب مستواه مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالعزيز حمدي، الناقد الرياضي المغربي، أن إصابة ياسين لبحيري بقطع في الرباط الصليبي كانت صادمة للشارع الرياضي المغربي.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ياسين لبحيري لاعب مميز للغاية والإصابة صعبة للغاية وأتمنى أن يعود سريعا خلال الفتر القليلة المقبلة".

وأضاف: "محمود بنتايج لاعب مميز ومستواه يتطور مع نادي الزمالك وأعتقد بأنه سينضم لمنتخب المغرب إذا استمر على ذلك مع القلعة البيضاء".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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