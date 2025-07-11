نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد مغربي: إصابة "لبحيري" صادمة"..وبنتايج سينضم للمنتخب بسبب مستواه مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالعزيز حمدي، الناقد الرياضي المغربي، أن إصابة ياسين لبحيري بقطع في الرباط الصليبي كانت صادمة للشارع الرياضي المغربي.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ياسين لبحيري لاعب مميز للغاية والإصابة صعبة للغاية وأتمنى أن يعود سريعا خلال الفتر القليلة المقبلة".

وأضاف: "محمود بنتايج لاعب مميز ومستواه يتطور مع نادي الزمالك وأعتقد بأنه سينضم لمنتخب المغرب إذا استمر على ذلك مع القلعة البيضاء".

