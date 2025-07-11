نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الهلال يوضح: لم أعتزل وحسابي مُهكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار لاعب وسط الأهلي والمنتخب السعودي السابق، عبد الله عطيف، جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، قبل أن يتراجع لاحقًا عن الخبر وينفي صحته عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عطيف قد نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»، أكد خلالها اتخاذه «أصعب قرار في حياته» باعتزال كرة القدم، بعد معاناة طويلة مع إصابة في الركبة، مؤكدًا عدم نجاح محاولاته في التغلب على الإصابة، وقال حينها: «الحمد لله على كل حال، ولعل في الأمر خير يا رب».

وتوجّه عطيف في رسالته بالشكر إلى جميع الأندية التي مثّلها، والرؤساء والأجهزة الإدارية والفنية، وزملائه اللاعبين والجماهير. كما خص بالشكر عددًا من الشخصيات الرياضية، بينهم المستشار تركي آل الشيخ، والأمير فيصل بن سلطان، والأمير خالد بن محمد، رحمه الله، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

غير أن اللاعب عاد بعد ساعات قليلة لينشر توضيحًا عبر خاصية «الستوري» في حسابه على «إنستغرام»، ذكر فيه أن حسابه كان «مخترقًا»، وأن ما نُشر بشأن اعتزاله غير صحيح، قائلًا: «الحساب كان مهكّر للأسف، رجعته ولله الحمد».

وأحدثت القصة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار خبر الاعتزال وتداول رسالته المؤثرة على نطاق واسع، قبل أن يُفاجئ عطيف متابعيه بنفي الخبر، ويؤكد استمراره في الملاعب حتى إشعار آخر.