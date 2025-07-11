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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان عدلي الدولي للشطرنج، والذي يستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة حول العالم تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج.

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان عدلي الدولي للشطرنج بمشاركة 15 دولة

يُعد المهرجان من أكبر الأحداث الرياضية في عالم الشطرنج العربي والإفريقي بإجمالي قيمة الجوائز أكثر من 350 ألف جنيه، ويحظى مهرجان عدلي الدولي هذا العام بدعم ورعاية رسمية من روسأتوم" الروسية، الراعي الرئيسي للمهرجان.

وفي هذا الإطار، أعلن أحمد عدلي، مؤسس أكاديمية عدلي للشطرنج، عن انطلاق منافسات النسخة الثالثة من مهرجان عدلي الدولي للشطرنج، بإستاد القاهرة الدولي، مرحبا بالحاضرين من المتنافسين والمشجعين، متمنيا لهم قضاء أوقات جميلة وسط أجواء حماسية.

وعبر عن اعتزازه بالتعاون مع روسأتوم الروسية التي تحرص دائمًا على دعم الشطرنج وتوفير بيئة تنافسية محفزة للاعبين لثقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم.

وأوضح أن هذا التعاون من شأنه أن يعمل على بناء جسور الصداقة والتنافس الشريف، والذي يصب في صالح لعبة الشطرنج على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويكشف عن لاعبين كبار في دائرة المنافسة.

ومن جانبه، أكد مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج، موضحا أنه بات منصة تجمع العقول، وتفتح حوار بين المشاركين الذين يمثلون ثقافات مختلفة، حيث يجعل اللعبة توصل رسائل أعمق من الكلمات.

ولفت إلى أن روسيا ومصر بينهما علاقة شراكة استراتيجية قديمة، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر ليس فقط في السياسة والاقتصاد، لكن في العلوم والثقافة، والتعليم.

وأكد أن هذا العام له معنى خاص في روسيا، حيث توافق مرور 80 سنة على بداية الصناعة النووية الروسية، وهذه مسيرة عالمية مبنية على الابتكار، والمسؤولية، والسلام، حيث تمت كتابة التاريخ بأيادي علماء ومهندسين ومفكرين آمنوا إن المعرفة بإمكانها تغيير العالم.

وشدد مراد أصلانوف، على أن روسأتوم لا تحتفل فقط بالماضي، لكن بالمستقبل وبالجيل الذي يستعد لحمل مسئولية الغد، موضحا أنها مؤسسة تهتم بالعلم والمعرفة، بحكم إيمانها بأن التعليم، والتنوع، وتمكين الشباب هما الأساس؛ حيث بننظر للشطرنج على إنه أكثر من لعبة أو رياضة؛ هو انعكاس لما تؤمن به المؤسسة بضرورة بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية، ويتخذ قرارات محسوبة.