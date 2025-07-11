عطيف نجم الهلال السابق يعتزل كرة القدم عن عمر 32 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الله عطيف، لاعب وسط الأهلي والمنتخب السعودي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا عن عمر 32 عامًا، بعد مسيرةٍ حافلة في الملاعب امتدت لسنوات طويلة.

وقال عطيف، في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، إنه اتخذ «أصعب قرار في حياته»، بعد محاولات قوية للتغلب على إصابة ركبته، لكنه أشار إلى أن محاولاته لم تُكلَّل بالنجاح، مضيفًا: «الحمد لله على كل حال، ولعلَّ في الأمر خيره يا رب».

وتوجّه عطيف بالشكر إلى جميع الأندية التي مثّلها خلال مسيرته، وكذلك للرؤساء والأجهزة الإدارية والفنية، وزملائه اللاعبين، ومَن شاركه اللعب داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: «ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرًا خاصًا للمستشار تركي آل الشيخ، وشكرًا للأمير فيصل بن سلطان، وشكرًا للأمير خالد بن محمد رحمه الله، وشكرًا لياسر المسحل».

كما وجّه عطيف رسالة خاصة للجماهير، قائلًا: «وشكرًا للجماهير التي لها محبة وتقدير خاص ووقفتْ معي في أصعب الظروف؛ من إصابات وغيرها. أتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح».

يُذكر أن عبد الله عطيف يُعد من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة السعودية، خلال السنوات الأخيرة، إذ مثّل أندية الهلال والشباب والأهلي، وشارك مع المنتخب السعودي في عدة بطولات إقليمية وقارية.