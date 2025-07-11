ممثلا للعرب وآسيا.. الكويتي علي الخضر يشارك في دورة دولية لكرة اليد بإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك الكويتي علي الخضر مدرب حراس مرمى منتخب البرازيل لكرة اليد ونادي الكويت الكويتي في دورة الدراسات العليا التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة اليد المستوى الثالث، والتي تعتبر من أعلى الشهادات العالمية في مجال كرة اليد.

وجاءت مشاركة علي الخضر، في دورة الدراسات العليا كممثل للمدربين الخليجيين والعرب والآسيويين، وبهذه التجربة سيفتح المجال للمشاركة أمام المدربين من خارج أوروبا بعد النقاش مع رئيس الاتحاد وسيتم ذلك في السنوات المقبلة.

وخلال فاعليات الدورة رحب فرانسيسكو جارسيا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد بمدرب الحراس الكويتي والذي يمتلك تاريخا كبيرا من الإنجازات والتدريب سواء مع منتخب البرازيل أو الكويت الكويتي وكذلك مع فريق يد الزمالك.

وتبلغ مدة دورة الدراسات العليا التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة اليد لمدة سنة كاملة وتقام على 3 مراحل، عن بُعد والحضور الميداني والإقامه في مدريد ثم مشروع التخرج الذي يشمل مشروع ورسالة تخرج موثقه كدراسة يقدمها المدرب في مجال التخصص.



ويمتلك الكويتي علي الخضر مدرب حراس المرمى الملقب بـ "العالمي" مسيرة طويلة ومميزة حيث كان حارسًا لمرمى منتخب الكويت لكرة اليد ويعمل محللا فنيا ومدرب حراس منتخب البرازيل بجانب كونه محاضرًا بأكثر من اتحاد قاري للعبة. كما تولى مهمة تدريب فريق كرة اليد بنادي الكويت ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة كما أشرف على تدريب العديد من حراس المرمى العالميين في قارة أمريكا الجنوبية أو آسيا وكذلك ساهم في حصول منتخب البرازيل على المركز السابع ببطولة العالم لكرة اليد الأخيرة بجانب حصد بطولة أمريكا الجنوبية لكرة اليد.

وحقق الخضر مع الكويت الكويتي بطولة آسيا وبطولة الخليج بجانب نسختين من بطولة العرب لكرة اليد بالإضافة إلى المشاركة في نسختين من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

يذكر أن علي الخضر تولي تدريب حراس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك بعد رحيل الكرواتي ماركو ماركيس.

وتولي فرانسيسكو جارسيا رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة اليد في ابريل 2013 تم إعادة انتخابه في 2024 مؤخرًا ليستمر في قيادة الاتحاد حتى عام 2028 كما يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية منذ عام 2017، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة اليد.