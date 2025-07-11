نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تصدر بيان لنفى تأجيل انتخابات الأندية الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان صحفيا وإعلاميا وذلك للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع بشأن اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات بالأندية.

وجاء بيان الوزارة نصا كالتالى:

بالاشارة إلى ما أثير عبر وسائل الاعلام عن قيام وزاره الشباب والرياضه بإصدار قرار بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للانديه الرياضية لمدة عام.

ففي هذا المقام نود الاشاره إلى ان وزاره الشباب والرياضه لم يصدر عنها ثمه قرارات وزاريه بتأجيل عقد الجمعيات العموميه

ويتعين علي كافه الهيئات الرياضيه الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادره نفاذا له

علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التى تتناسب وتصميم القانون.

وتؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التى من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التى من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية فى ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

وفى هذا الصدد تهيب الوزارة بعدم التصريح باي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه وذلك حفاظا علي الاستقرار ومنع اي اضطرابات في الوسط الرياضي.