ألكاراز يصل نهائي ويمبلدون

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أحمد جودة - القاهرة - وصل كارلوس ألكاراز إلى نهائي ويمبلدون للمرة الثالثة على التوالي، حيث حقق حامل اللقب فوزا مثيرا على الأميركي تايلور فريتز المصنف الخامس يوم الجمعة بنتيجة 6-4 و5-7 و6-3 و7-6 (8/6).

ومع مشاهدة نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو من المدرجات، نجا ألكاراز من مواجهة عملاقة استمرت ساعتين و49 دقيقة في درجات حرارة مرتفعة للغاية على الملعب الرئيسي.

ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى ما يقارب 32 درجة مئوية توقف اللعب بسبب إصابة العديد من المشجعين بالمرض، لكن ألكاراز حافظ على هدوئه ليقهر فريتز صاحب ضربات الإرسال القوية بإرجاعاته الرائعة وإرساله الرائع.

سيلتقي اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع نوفاك دجوكوفيتش، بطل ويمبلدون 7 مرات، أو يانيك سينر المصنف الأول عالميًا في نهائي يوم الأحد.

تغلب ألكاراز على دجوكوفيتش في آخر نهائيين في ويمبلدون ويتفوق على سينر بنتيجة 8-4 في 12 مواجهة بينهما.

عاد المصنف الثاني عالميًا إلى أفضل مستوياته بعد بداية غير متناسقة في البطولة، ويبدو أنه في حالة جيدة لتمديد فترة سيطرته في نادي عموم إنجلترا.

حقق البطل خمس مرات في البطولات الأربع الكبرى سلسلة انتصارات متتالية هي الأفضل في مسيرته في 24 مباراة متتالية منذ خسارته أمام هولغر رون في نهائي برشلونة في أبريل.

وقد جلبت له هذه السلسلة الرائعة انتصارًا ملحميًا في نهائي فرنسا المفتوحة ضد سينر وألقابًا في روما ومونتي كارلو ونادي كوينز كلوب.

فاز في 35 مباراة من أصل 38 مباراة خاضها على الملاعب العشبية، وهي فترة ذهبية بما في ذلك 20 انتصارًا متتاليًا في ويمبلدون منذ خسارته أمام سينر في الدور الرابع في عام 2022.

وهو ثاني لاعب إسباني يصل إلى نهائي ويمبلدون في ثلاث مناسبات، بعد الإسباني رافائيل نادال الذي وصل إلى النهائي خمس مرات.

أصبح ألكاراز على بعد فوز واحد ليصبح خامس لاعب في العصر المفتوح يتوج بثلاثة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد بيورن بورغ وبيت سامبراس وروجر فيدرر ودجوكوفيتش.