نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمنح وسام أبو علي مهلة للحصول على عرض مادي قوي للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح النادي الأهلي، مهلة للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ووكيل أعماله، للحصول على عرض مادي قوي للرحيل، قبل غلق ملف رحيله عن الفريق بشكل نهائي.

وأخطر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي وسام أبوعلي ووكيله بأن العروض التي تلقاها النادي لرحيل اللاعب لم ترتق للمطالب المالية التي يطمح النادي في الوصول إليها والحصول عليها نظير بيع اللاعب.

وأكد المسئولون عن الكرة بالقلعة الحمراء للاعب ووكيله أن الأهلي سيغلق ملف رحيله بداية من الرابع عشر من الشهر الجاري وهو موعد تجمع الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي، أنه بعد هذا الموعد لن يقوم النادي بفتح ملف رحيل أو احتراف أي لاعب بالفريق لزيادة التركيز بين اللاعبين.

وكان الأهلي قد تلقى أكثر من عرض لبيع وسام أبو علي إلا أن جميع العروض لم ترتقِ للمبلغ الذي يطمح الأهلي في الوصول إليه وقدره 10 ملايين دولار.