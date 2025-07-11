نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يقترب من حسم صفقة جديدة بعد قدوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز توتنهام الإنجليزي، المتوج بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم، صفوفه بضم الجناح الغاني محمد قدوس قادما من جاره وست هام في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ55 مليون جنيه استرليني، وذلك وفق ما أعلن النادي اللندني يوم الخميس، تزامنا مع الحديث عن توجهه أيضا لضم المهاجم الدولي مورغان-غيبس وايت من نوتنغهام فوريست.

وقال توتنهام الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السابع عشر مباشرة أمام الثلاثي الهابط إلى المستوى الثاني ما دفعه إلى إقالة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو وتعيين الدنماركي توماس فرانك، في بيان "يُسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع محمد قدوس من وست هام يونايتد، بشرط الحصول على تصريح العمل".

وأضاف "وقع اللاعب الغاني الدولي عقدا طويل الأمد، وسيرتدي القميص رقم 20".

وبعدما بدأ مشواره الأوروبي في الدوري الدنماركي عام 2018 بدفاعه عن ألوان نورشيلاند، انضم قدوس إلى أياكس الهولندي حيث تألق بين 2020 و2023 قبل الالتحاق بوست هام الذي خاض معه بالمجمل 80 مباراة في كافة المسابقات، مسجلا 19 هدفا، بينها 13 في الدوري الممتاز في 65 مباراة.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أن العقد الذي يربط ابن الـ24 عاما بتوتنهام يمتد حتى 2031، مضيفة أن وست هام رفض الأسبوع الماضي عرضا مقدما من جاره بقيمة 50 مليون جنيه استرليني، ما دفع الأخير لرفعه إلى 55 مليون، أي أقل من البند الجزائي الموجود في عقده وقدره 85 مليون.

إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن مهاجم نوتنغهام الدولي غيبس-وايت سيخضع للفحص الطبي يوم الجمعة تمهيدا لانتقاله إلى توتنهام في صفقة قدرها 82 مليون دولار.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن توتنهام سيُفّعل البند الجزائي في عقد المهاجم البالغ 25 عاما.

ورغم تقديمه أسوأ موسم له في الدوري منذ انطلاق الـ "برميرليغ" عام 1992 ومنذ أن غادر دوري النخبة موسم 1976-1977، سيخوض سبيرز دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نتيجة تتويجه بلقب "يوروبا ليغ" على حساب مواطنه مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم غيبس-وايت سابقا بانتقال محتمل إلى مانشستر سيتي بعدما لعب دورا رئيسيا في احتلال فوريست المركز السابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي، مسجلا 7 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

وسيخسر نوتنغهام عنصرا اساسيا جديدا في حال قدر لغيبس-وايت الانضمام رسميا إلى توتنهام، بعد ان تخلى عن جناحه السويدي أنتوني ايلانغا لصالح نيوكاسل مقابل 76 مليون دولار) قبل ايام.

وكان غيبس-وايت انضم إلى فوريست عام 2022 قادما من ولفرهامبتون.