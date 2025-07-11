نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حقهم رفض البيع.. إكرامي يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إكرامي الشحات نجم الكرة المصرية السابق عن اخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مهيب عبدالهادي بتصريحات له ببرنامجه اللعيب في المونديال: "ما يحدث من جانب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي غريب خاصة بعد فشل انتقال أحمد ربيع للزمالك وعدم الرغبة في انتقال أسامة فيصل للأهلي رغم رغبة اللاعبين بالرحيل"،

وتابع: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي يتصرف بشكل غريب مع الزمالك والأهلي حيث يوجد رغبة شديدة بانتقال الجزار وأسامة فيصل للأهلي وحامد حمدان وأحمد ربيع للزمالك كما رفضوا انتقال نيمار ومصطفى شلبي لهم".

كما صرح إكرامي الشحات: "أكيد مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بيفكر في حاجة تانية بعيد عن كل تفكيرنا وسمعت أنه عايز يلعب في دوري أبطال إفريقيا وعشان كدة يمكن عايز يحافظ على لاعيبته ومدربهم طارق مصطفى قال مش هفرط في أي لاعيب وجابوا صفقات كمان جديدة وكل نادي بيدور على مصلحته".

