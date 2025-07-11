نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط الأهلي يعطل رحيل وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ورغبته بالرحيل للاحتراف خلال الفترة القادمة بعد تألقه هذا الموسم وبكأس العالم للأندية.

وقال إكرامي الشحات بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: "في أندية عايزة تشتري الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وبدأ التفاوض على المبالغ المالية والنادي طالب 10 مليون دولار ولكن الأندية موافقتش وموصلوش العشرة مليون ووصلي معلومة أنه خلاص قاعد مش هيمشي لأن الثلاث أندية لم يتقدموا بعرض مناسب".

وتابع: "مع احترامي للفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ما في عقد بيني وبينك ولازم هتنفذه ومش هتقدر تخل بيه ولا هتخل بيه؟ هتهرب؟ مش هتهرب طب هتقعد؟ هي دي بقي المسألة والمشكلة بالنسباله اللي هي الترضية ولما يجي لوسام مرتب شخصي 5 مليون دولار والأهلي بيديه مليون وميه هوصله ل٢ مليون".

واختتم: "النادي الأهلي ممكن يحاول يراضي الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بزيادة راتبه إلى 2 مليون دولار وإذا رفض فدي قصة تانية لأن ده اخر النادي ومش هيزيد أكتر من كدة وصعب جدا أدي لاعيب أكتر من 2 مليون ولو اداه هيكون بالمصري زي باقي زمايله".

