نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي إلى آرسنال.. صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن وجود مفاوضات قوية بين إدارة تشيلسي وارسنال حول انتقال، نجم البلوز نوني مادويكي إلى المدفعية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يستعد تشيلسي لمواجهة باريس سان جيرمان بنهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تخطى فلومنيسي البرازيلي بنصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة كانت من طرف البلوز.

صفقة انتقال من تشيلسي إلى آرسنال

قال ديفيد اورنستن صحفي ذا اتلتيك: نوني مادويكي سيسافر إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود لاكمال تعاقده مع آرسنال، وستكلف الخزينة 50 مليون يورو.

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لا تزال محادثات أرسنال جارية في الوقت الحالي. واللاعب حريص على الانتقال إلى أرسنال

الفكرة الأصلية التي عبر عنها أرسنال عندما تحدثوا مع وكلاء اللاعب كانت المضي قدما ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل الصفقة بدلًا

الامر يتوقف على كريستال بالاس بشأن ما يريدون فعله به، ولكن بالتأكيد يعملون على هذه الصفقة من جانب اللاعب في الوقت الحالي.

