نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من نجم الأهلي على طلب إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ورغبته بزيادة مرتبه خلال الفترة القادمة بعد تألقه هذا الموسم.

تعليق ناري من نجم الأهلي على طلب إمام عاشور

وقال إكرامي الشحات بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: "مفيش حاجة اسمها مراضية لإمام عاشور لأن الجميع هيطلبها في حاجة اسمها عقد بيني وبينك والشناوي جدد عقده ووسام معروض عليه عروض كبيرة والأهلي ماعلنش بشكل رسمي عن وصول عروض لإمام من الاخدود أو أي نادي أوروبي ولا أثق بشئ سوى اللي الأهلي بيعلنه رسمي".

وتابع: "نادي الاخدود بيستفسر عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وليس عرض مالي مثل وسام أبو علي وأنا لا أثق بالأخبار المسربة التي تنتشر حول الصفقات يعني وسام عنده عرض مالي من ناديين".

واختتم: "الأهلي يرفض رحيل كل من وسام أبو علي وإمام عاشور نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولكن رغبته جعلته يوافق بشرط وصول مبلغ مالي محدد ويكون الطرفان مستفيدان وما يمكن إمام بيضغط وعايز يمشي برضه".