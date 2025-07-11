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أحمد جودة - القاهرة - أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ساندرلاند الإنجليزي بدأ محادثاته مع الجناح الإنجليزي رومين ماندل، البالغ من العمر 22 عامًا، من أجل تجديد عقده، وذلك في محاولة لقطع الطريق على اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ساندرلاند يدخل في مفاوضات مع رومين ماندل وسط اهتمام من أيندهوفن

ويُعد ماندل من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف ساندرلاند، بعد أن قدم مستويات لافتة خلال الموسم الماضي، مما جذب أنظار مسؤولي أيندهوفن الذين يراقبون اللاعب عن كثب تمهيدًا لتقديم عرض رسمي.

إدارة ساندرلاند تسعى لتأمين بقاء اللاعب لفترة أطول، وتخشى من تكرار سيناريوهات سابقة برحيل المواهب الشابة دون مقابل مناسب، خصوصًا في ظل اهتمام متزايد من أندية خارج إنجلترا.

المحادثات بين الطرفين لا تزال في مراحلها الأولى، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مرضٍ يحافظ على خدمات اللاعب ويقطع الطريق على العروض الخارجية.