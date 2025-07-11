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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي أوقف مؤقتًا مفاوضاته مع نادي غلطة سراي التركي بشأن انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 26 عامًا، بسبب وجود خلافات واضحة تتعلق بالقيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

نابولي يعرقل مفاوضات جالاتا سراي بشأن أوسيمين بسبب الخلاف على قيمة الصفقة

وبحسب ما أورد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن أوسيمين، الذي لعب الموسم الماضي مع غلطة سراي على سبيل الإعارة، يحظى برغبة قوية من النادي التركي في ضمه بشكل نهائي، نظرًا لأدائه المميز خلال فترة الإعارة وتأثيره الهجومي الكبير.

ورغم المحادثات المتقدمة بين الناديين، إلا أن نابولي يطالب بمبلغ مالي مرتفع نظير التخلي عن اللاعب، وهو ما تسبب في تجميد المفاوضات مؤقتًا. ويأمل مسؤولو غلطة سراي في التوصل إلى اتفاق يخفض من قيمة الصفقة أو يتضمن تسهيلات في الدفع، خاصة أن النادي لا يزال يعتبر أوسيمين أولوية هجومية للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تُستأنف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، مع وجود ضغوط من جانب اللاعب لحسم مستقبله سريعًا، سواء بالعودة إلى نابولي أو الاستمرار في الدوري التركي.