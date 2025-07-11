نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال واثق من تجديد عقد نجمه الشاب إيثان نوانيري رغم اهتمام تشيلسي وأندية ألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن نادي آرسنال يثق في قدرته على تجديد عقد لاعبه الواعد إيثان نوانيري، نجم منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، رغم وجود اهتمام متزايد من جانب نادي تشيلسي وبعض الأندية الألمانية.

أرسنال واثق من تجديد عقد نجمه الشاب إيثان نوانيري رغم اهتمام تشيلسي وأندية ألمانية

ويُعد نوانيري، البالغ من العمر 18 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وقد لفت الأنظار بشدة منذ أن أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال في سن 15 عامًا فقط، خلال موسم 2022-2023.

وذكرت الصحيفة أن آرسنال أجرى محادثات متقدمة مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية، وأبدى تفاؤلًا كبيرًا بإقناعه بالبقاء داخل صفوف "المدفعجية"، في ظل وجود مشروع رياضي طموح بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا يعتمد بشكل كبير على اللاعبين الشباب.

من جانبه، يواصل نادي تشيلسي مراقبة الموقف عن كثب، على أمل استغلال أي تعثر في مفاوضات التجديد، في الوقت الذي أبدت فيه بعض الأندية الألمانية الكبرى، مثل لايبزيغ وباير ليفركوزن، اهتمامًا بضم اللاعب لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية.

لكن حتى الآن، تبدو رغبة آرسنال واضحة في الحفاظ على اللاعب وتوفير الظروف المثالية لنموه وتطوره، مع منحه فرصة أكبر للظهور في الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وفي حال إتمام التجديد، ستكون تلك خطوة مهمة في خطة آرسنال للحفاظ على أبرز عناصر جيله الذهبي الجديد، في ظل سعيه للمنافسة بقوة محليًا وأوروبيًا.