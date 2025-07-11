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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك من أجل ضم المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وسط منافسة قوية من الجار اللدود أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كريستيان روميرو وسط اهتمام من أتلتيكو مدريد

وبحسب ما كشفه موقع Fichajes الإسباني، فإن إدارة النادي الملكي تدرس خيار التعاقد مع روميرو، البالغ من العمر 27 عامًا، لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة المدرب تشابي ألونسو في إضافة مزيد من الصلابة الدفاعية بعد ظهور بعض نقاط الضعف في الموسم الأخير، خاصة بعد رحيل ناتشو واقتراب خروج لاعبين آخرين من قلب الدفاع.

روميرو، الذي يُعد من أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز، يتمتع بأسلوب لعب قوي وشرس، ويمتاز بالالتحامات والقدرة على قطع الكرات، كما أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم الأخيرة في قطر.

اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة في الليغا، لكن توتنهام لن يفرّط فيه بسهولة، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب أنجي بوستيكوغلو، ما يجعل أي مفاوضات حول رحيله معقدة وتتطلب عرضًا ماليًا قويًا.

وفي الوقت نفسه، يراقب أتلتيكو مدريد وضع اللاعب عن قرب، حيث يرغب دييغو سيميوني في تدعيم دفاعه بلاعب من طراز روميرو، ويتوقع أن يقدم عرضًا رسميًا خلال الأيام المقبلة.

التقارير تشير إلى أن ريال مدريد يمتلك الأفضلية بسبب قوته المالية وجاذبيته الرياضية، لكن موقف توتنهام النهائي، وكذلك رغبة اللاعب الشخصية، سيكونان حاسمين في تحديد وجهته المقبلة.

وفي حال نجاح الصفقة، سيكون روميرو إضافة قوية لكتيبة الميرينغي، التي تسعى لاستعادة الهيبة المحلية والقارية في الموسم الجديد.