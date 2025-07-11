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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، يعتزم إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته عقب الهزيمة الأخيرة للفريق في كأس العالم للأندية، حيث طلب من إدارة النادي السماح برحيل ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، على رأسهم الجناح البرازيلي رودريجو.

ريال مدريد يستعد للتخلي عن 3 لاعبين بطلب من تشابي ألونسو بعد إخفاق كأس العالم للأندية

وبحسب ما أورد موقع Fichajes الإسباني، فإن ألونسو يضع رودريجو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس (28 عامًا)، والمغربي براهيم دياز (25 عامًا)، على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لإعادة بناء الفريق وتوفير مساحات لصفقات جديدة تعزز الجودة الهجومية والوسطية للفريق.

رودريجو، الذي انضم إلى ريال مدريد في 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي، كان أحد الركائز الأساسية في السنوات الماضية وساهم بأهداف حاسمة، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وتعرض لانتقادات جماهيرية واسعة بعد الأداء الباهت في البطولة الأخيرة، ما عجّل برغبة المدرب في تجديد الدماء الهجومية.

أما سيبايوس، الذي عانى من الإصابات والتهميش الفني، فلم يحصل على فرصة منتظمة تحت قيادة المدربين السابقين، ولم يظهر بالمستوى المطلوب في المناسبات الكبرى، ما دفع ألونسو لتقييم وجوده داخل الفريق على أنه لم يعد ذا أولوية.

ويأتي اسم براهيم دياز ضمن قائمة المغادرين رغم تألقه في فترات متفرقة من الموسم الماضي، إلا أن رؤية المدرب الجديد تركز على ضم لاعبين أكثر استمرارية وثباتًا في الأداء، وهو ما قد لا يتوفر حاليًا في دياز الذي لم ينجح في حجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية.

إدارة ريال مدريد ستبدأ الآن في دراسة العروض المناسبة لكل لاعب، وسط اهتمام محتمل من أندية إنجليزية وإيطالية، خصوصًا فيما يخص رودريجو ودياز، فيما يُتوقع أن يعود سيبايوس إلى أحد أندية الليغا بحثًا عن دور أكبر.