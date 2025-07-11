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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية موثوقة أن إدارة النادي الملكي أصبحت منفتحة على فكرة رحيل الجناح البرازيلي رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورغم هذا الانفتاح، فإن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا سيظل في يديه، حيث عبّر في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار داخل القارة الأوروبية وخوض تحديات جديدة على أعلى مستوى.

رودريجو يواجه مفترق طرق في ريال مدريد وسط تغييرات هجومية مرتقبة

حسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد لا يمانع في فتح باب الرحيل أمام رودريجو، بشرط أن يكون العرض المقدم جادًا ومناسبًا من الناحيتين الفنية والمالية. وأوضح رومانو أن اللاعب لم يتخذ قراره بعد، في ظل رغبته في مواصلة التطور داخل أحد الدوريات الكبرى في أوروبا، خصوصًا بعد النجاحات التي حققها بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق قادمًا من سانتوس البرازيلي.

وكان رودريجو قد لعب دورًا محوريًا في تتويج ريال مدريد بعدة بطولات محلية وقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وساهم بأهداف حاسمة في مباريات مصيرية، ما جعله من الأسماء المحبوبة لدى جماهير الفريق. لكن التغيرات الكبيرة التي يشهدها الخط الأمامي للفريق هذا الصيف، وعلى رأسها التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية قدوم أسماء هجومية أخرى، قد تدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله، خاصة في ظل التنافس الشرس على مراكز الهجوم.

ويُدرك رودريجو أن بقاءه في مدريد قد يعني تقليص أدواره الأساسية، وهو ما يتعارض مع طموحاته كلاعب دولي يسعى للحفاظ على مكانه في صفوف منتخب البرازيل، خصوصًا مع اقتراب بطولات كبرى مثل كأس العالم وكوبا أمريكا. وفي حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة، فإن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى قد تتحرك لضمه، على رأسها أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي.

ويبقى موقف ريال مدريد واضحًا، حيث يرى المسؤولون في النادي أن مستقبل رودريجو مرهون برغبته الشخصية، مؤكدين احترامهم الكامل لما قدمه من عطاء خلال السنوات الماضية، وعدم الوقوف أمام طموحاته إذا قرر خوض مغامرة جديدة. ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع اقتراب موعد جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، والتي قد تشهد غياب اللاعب حال اتخاذه قرار الرحيل.

وبين احتمالات الاستمرار في البرنابيو أو بدء فصل جديد في مسيرته الاحترافية، يقف رودريجو اليوم أمام مفترق طرق سيحدد شكل السنوات القادمة من مشواره الكروي، وسط ترقب من الجماهير والمراقبين في إسبانيا وخارجها.