نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي ويمبلدون 2025.. شفيونتيك تسعى للقب تاريخي وأنيسيموفا تكتب قصة الحلم الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة المضرب حول العالم، يوم السبت، إلى ملعب ويمبلدون العريق، حيث يشهد نهائي النسخة الحالية من البطولة الكبرى مواجهة مرتقبة بين البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الرابعة عالميًا، والأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثانية عشرة، في لقاء واعد بالإثارة والندية.

شفيونتيك تسعى للقب تاريخي وأنيسيموفا تكتب قصة الحلم الأمريكي

وجاء تأهل شفيونتيك للنهائي بعد أداء قوي ومستقر طوال البطولة، ختمته بانتصار ساحق على السويسرية بيليندا بنتشيتش في نصف النهائي بنتيجة 6-2، 6-0، لتبلغ المباراة النهائية لأول مرة في مسيرتها داخل ملاعب ويمبلدون، التي لطالما شكلت تحديًا لها.

وتأمل النجمة البولندية، البالغة من العمر 24 عامًا، في تحقيق أول ألقابها على العشب الأخضر، وإضافة اللقب الكبير الخامس إلى سجلها الحافل، بعد تتويجها سابقًا في رولان غاروس أربع مرات (2020، 2022، 2023، 2024)، ولقب وحيد في فلاشينغ ميدوز عام 2022.

وتعليقًا على وصولها للمباراة النهائية، قالت شفيونتيك: "لم أتخيل الوصول إلى النهائي هنا في ويمبلدون، أنا متحمسة جدًا وفخورة بما قدمته. كرة المضرب دائمًا ما تُفاجئني، وسأبذل أقصى جهدي في النهائي".

على الجانب الآخر، واصلت أماندا أنيسيموفا تألقها اللافت في البطولة، ونجحت في قلب التوقعات بعد إقصائها المصنفة الأولى عالميًا، أرينا سابالينكا، من نصف النهائي بنتيجة 6-4، 4-6، 6-4، لتبلغ بذلك أول نهائي غراند سلام في مسيرتها.

وقدمت اللاعبة الأمريكية، البالغة من العمر 23 عامًا، أداءً مميزًا منذ انطلاق البطولة، وتمكنت من تأكيد تفوقها التاريخي على سابالينكا، حيث انتصرت عليها للمرة السادسة في تسع مواجهات جمعت بينهما. وعلّقت أنيسيموفا على هذا الإنجاز بقولها: "شعور لا يمكن وصفه... التواجد في نهائي ويمبلدون أمر حلمت به كثيرًا، واللعب على هذا الملعب شرف كبير بالنسبة لي".

وحول المواجهة المنتظرة، أثنت شفيونتيك على أداء منافستها قائلة: "أنيسيموفا تلعب بشكل رائع على الملاعب العشبية، ستكون مباراة قوية للغاية، وسأركز على التحضير التكتيكي بكل تفاصيله".

وتحمل المباراة النهائية هذا العام طابعًا تاريخيًا، حيث ستُتوّج ويمبلدون بطلة جديدة للمرة الثامنة على التوالي، في استمرار لسلسلة بدأت منذ آخر تتويج للأسطورة سيرينا ويليامز عام 2016، وهو ما يعكس التغير المستمر في خريطة بطلات البطولة العريقة.