نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يحسم مصير العائدين من الإعارة في الأهلي خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لحسم ملف اللاعبين العائدين من الإعارات خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة الجهاز الفني لتقييم قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ريبيرو يحسم مصير العائدين من الإعارة في الأهلي خلال أيام

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، أن محمد يوسف، عضو الجهاز الفني، ينتظر عودة ريبيرو من إسبانيا لعقد جلسة موسعة معه، وذلك من أجل مناقشة موقف مجموعة من اللاعبين الشباب العائدين من الإعارة، وعلى رأسهم كباكا، بوستانجي، وعابدين، لتحديد مدى إمكانية استمرارهم مع الفريق أو تجديد إعارتهم مجددًا.

وأشار الغندور إلى أن المدير الفني الإسباني سبق له متابعة هؤلاء اللاعبين لفترة وجيزة قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وقد قرر منحهم فرصة إضافية للظهور والتقييم من خلال المشاركة في التدريبات الجماعية التي تسبق سفر البعثة إلى تونس لخوض المعسكر الإعدادي.

واختتم الغندور تصريحاته مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة ريبيرو لتحديد العناصر التي ستُعتمد عليها في الموسم الجديد، مع إعطاء الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلها داخل الفريق.