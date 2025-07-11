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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي أرسنال خطر فشل صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، بسبب توقف التواصل مع نادي سبورتينغ لشبونة منذ ثلاثة أيام متتالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية.

إنهيار محتمل لصفقة جيوكيريس.. أرسنال يصطدم برفض سبورتينج

ورغم أن غيوكيريس يُعد من أبرز أهداف أرسنال هذا الصيف لتعزيز الخط الهجومي، فإن المفاوضات وصلت إلى مرحلة من الجمود التام. النادي اللندني لم يرسل أي اتصالات رسمية جديدة منذ آخر محادثة جرت مطلع الأسبوع، ما أثار القلق داخل إدارة سبورتينغ لشبونة بشأن جدية أرسنال في إتمام الصفقة.

وكان اللاعب قد أبدى استعداده لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يُصر سبورتينغ على الحصول على القيمة الكاملة للشرط الجزائي في عقده، والمُقدرة بنحو 100 مليون يورو.

أرسنال من جانبه لا يزال يقيّم خياراته الهجومية، في ظل استمرار المفاوضات مع أكثر من اسم بديل، وسط حالة من الترقب حول ما إذا كان النادي سيعود لطاولة المفاوضات أم سيتجه نحو أهداف أخرى.