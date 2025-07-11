نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعر المرتفع وموقف إيساك يعقدان خطط ليفربول الهجومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ليفربول اهتمامًا واضحًا بالمهاجم الفرنسي الشاب هوجو إيكتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها الموسم الماضي. اللاعب يُعتبر من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا حاليًا، بفضل سرعته وقدرته على التحرك داخل الصندوق، إلى جانب مهاراته الفنية.

سعر إيكتيكي ووضع إيساك قد يؤثران على القرار

رغم هذا الإعجاب، فإن الصفقة قد لا تكون سهلة بسبب عاملين أساسيين:

السعر المرتفع الذي يطلبه نادي فرانكفورت، وهو ما قد يدفع إدارة ليفربول للتفكير مرتين قبل التحرك الجاد.

وضع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك في نيوكاسل، حيث يراقب ليفربول الموقف تحسبًا لإمكانية التفاوض مع اللاعب في حال فتحت إدارة نيوكاسل باب الرحيل أمامه.

أولويات هجومية قيد الدراسة

يأتي هذا الاهتمام في إطار سعي المدرب الجديد أرني سلوت لإعادة بناء خط الهجوم وتوفير حلول هجومية متنوعة. الإدارة الفنية في ليفربول تدرس عدة خيارات وتتحرك بحذر في سوق الانتقالات، خصوصًا مع رغبتها في تحقيق توازن بين الجودة والسعر.